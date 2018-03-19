Испания не поставит вопрос о статусе Гибралтара на переговорах по Brexit

МАДРИД, 19 мар — РИА Новости. Испания не отказывается от своих исторических претензий на Гибралтар, но не будет ставить этот вопрос во время переговоров о выходе Великобритании из ЕС, сообщил испанский министр иностранных дел Альфонсо Дастис.

"Эта цель, от которой мы не отказываемся, но не будем ставить этот вопрос в рамках этих переговоров, что само по себе демонстрирует наш конструктивный подход", — заявил Дастис на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров глав МИД стран ЕС. Пресс-конференцию транслировал сайт Еврокомиссии.

Министр добавил, что самая большая забота Испании в связи с отделением Великобритании — "гарантировать жизнь и работу" тех испанцев, которые работают на территории Гибралтара и ежедневно переходят границу.

Он также напомнил, что предстоят переговоры по урегулированию проблем, связанных с Гибралтаром, между Лондоном и Мадридом. Дастис считает, что договоренности удастся достигнуть до октября.

Проект соглашения об условиях отделения Великобритании от ЕС покрывает и Гибралтар, распложенный на юге Пиренейского полуострова.

Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Переговоры о "разводе" ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС. Британия также рассчитывает сохранить для себя доступ к европейскому рынку товаров и услуг, в частности, для продвижения своей ключевой отрасли — банковского сектора.

Территориальный спор по поводу Гибралтара между Испанией и Великобританией продолжается более 300 лет. В ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, около 99% гибралтарцев захотели остаться в составе Британии. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара. Испания, считающая Гибралтар своей территорией, предлагала Великобритании установить над Гибралтаром "совместный суверенитет". Со временем, считает Мадрид, должен быть восстановлен испанский суверенитет над этой территорией.