Разногласия между США и Саудовской Аравией сохраняются, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Разногласия между США и Саудовской Аравией сохраняются во многих областях, считает Дэвид Оттуэй, научный сотрудник Центра Вудро Вильсона в Вашингтоне и специалист по Ближнему Востоку.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд направился в понедельник с официальным визитом в США, который продлится около двух недель.

По словам эксперта, выступавшего на "круглом столе" в Вашингтоне, разногласия между США и Эр-Риядом включают Йемен, Иран и ядерную программу Ирана. Он отметил, что и президент США Дональд Трамп, и наследный принц Мухаммед бен Сальман неоднократно заявляли о противостоянии Ирану, но единства в регионе на этот счет не наблюдается.

"Совет арабских государств Персидского залива создавался как коллективная оборонная структура против Ирана, но теперь он разделился на две части", — констатировал Оттуэй.

Относительно Йемена, где коалиция во главе с Саудовской Аравией проводит операцию против хуситов, США занимают двойственную позицию — призывают Эр-Рияд избегать жертв среди мирного населения, но не сокращают поставки оружия Саудовской Аравии. При этом в конгрессе США растет давление с целью сократить поставки вооружений до улучшения гуманитарной ситуации в Йемене, отметил Оттуэй.

Еще один камень преткновения — ядерная программа, в ходе которой Саудовская Аравия намерена обзавестись 16 ядерными реакторами и уже объявила конкурс на строительство двух реакторов, продолжил он.

"Им нужно право обогащать уран — по крайней мере, с ними должны обращаться так же, как с Ираном. Что бы Иран ни делал, саудовцы постараются с ним сравняться", — сказал Оттуэй. Эксперт напомнил, что Ирану в рамках Всеобъемлющего плана действий от 2015 года разрешено производство низкообогащенного урана.

Кроме того, разногласия вызывает решение президента Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, уточнил эксперт.

Наконец, среди возможных проблем в отношениях США с королевством Оттуэй назвал первичное размещение акций саудовской компании Aramco, которая может столкнуться с исками жертв терактов 11 сентября 2001 года.

Жертвы или их семьи требуют конфискации саудовских активов, основываясь на подозрениях, что официальные лица королевства поддерживали террористов, большинство из которых были гражданами Саудовской Аравии.