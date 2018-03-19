Актриса из "Секса в большом городе" поборется за пост губернатора Нью-Йорка

Вид на пролив Гудзон в Нью-Йорке. Архивное фото

Вид на пролив Гудзон в Нью-Йорке. Архивное фото

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Актриса Синтия Никсон, сыгравшая одну из главных ролей в популярном американском сериале "Секс в большом городе", объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора американского штата Нью-Йорк.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 марта 2018 г.

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"Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост губернатора", — написала актриса в своем Twitter.

Ранее о возможности выдвижения Никсон на пост губернатора Нью-Йорка сообщала газета Wall Street Journal. По данным издания, 51-летнюю исполнительницу роли Миранды могут поддержать представители либеральных сил. В 2013 году она работала в предвыборном штабе нынешнего мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио.

Как сообщалось, среди других возможных кандидатов — мэр города Сиракьюс Стафани Майнер и экс-сенатор Терри Гибсон. Нынешний губернатор штата Эндрю Куомо планирует баллотироваться на третий срок.