Правящая партия Черногории выдвинула Мило Джукановича на пост президента

БЕЛГРАД, 19 мар – РИА Новости. Президиум правящей Черногорией свыше четверти века Демократической партии социалистов (ДПС) выдвинул своего лидера, экс-премьера Мило Джукановича кандидатом на пост президента республики, передает Радио и телевидение Черногории (RTCG).

Решение президиума партии в понедельник еще предстоит формально утвердить на главном совете ДПС. Кандидатура после сбора подписей должна быть зарегистрирована государственной избирательной комиссией (ГИК). Претенденты на пост главы государства должны передать в избирком Черногории 8 тысяч подписей до 26 марта.

К настоящему моменту ГИК Черногории зарегистрировала трех кандидатов – лидера ориентированной на сотрудничество с Россией и Сербией новооснованной партии "Настоящая Черногория" Марко Милачича, оппозиционного предпринимателя Василие Миличковича и лидера бошняцкой (славянско-мусульманской) Партии справедливости и примирения Хазбию Калача. Голосование назначено на 15 апреля.

По оценкам аналитиков региона, главным претендентом на победу является четырежды занимавший пост премьер-министра, по одному разу бывший министром обороны и президентом страны Джуканович, который руководит Черногорией с 1991 года.