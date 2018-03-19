Меркель анонсировала обсуждение инцидента в Солсбери на саммите ЕС

ВАРШАВА, 19 мар — РИА Новости. Инцидент с отравлением в Британии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля будет одной из тем саммита Евросоюза в предстоящий четверг, 22 марта.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в понедельник в Варшаве.

"Я говорила на эту тему с премьером Великобритании. В четверг во время саммита Евросовета мы обсудим этот вопрос", — сказала Меркель.

В свою очередь Моравецкий заявил, что с Меркель также обсудил эту тему. "Мы говорили про возмутительную атаку с использованием химического оружия в Солсбери", — сказал польский премьер.

"Мы согласились, что ЕС должен дать решительный, а не символический ответ", — добавил он.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.