Скотланд-Ярд заявил, что расследование дела Скрипалей займет много месяцев

ЛОНДОН, 19 мар – РИА Новости. Расследование дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери – это одно из самых крупных в практике контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда, следствие займет много месяцев, говорится в заявлении полиции, поступившем в РИА Новости.

"Это одно из самых крупных и наиболее сложных расследований, предпринятых британским контртеррористическим полицейским подразделением… Вероятно, расследование займет много месяцев", — сказано в заявлении полиции.

Сообщается, что специалисты осматривают большие "открытые пространства, коммерческую и частную недвижимость и транспортные средства", для работы эксперты пользуются костюмами химзащиты.

"Проводится полный спектр необходимых тестов и, как уже говорилось ранее, это включает общение с международными партнерами", — отмечается в заявлении. Всего в работе участвует около 250 детективов. Полиция должна проверить порядка 4 тысяч часов записей камер наблюдения и около 400 свидетельских показаний.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.