МИД прокомментировал заявление Совета ЕС по "делу Скрипаля"

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Министерство иностранных дел назвало спекулятивным и бездоказательным заявление Совета ЕС по делу об отправлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Вызывает недоумение поспешность, с которой страны — члены ЕС объявили о "крайне серьезном" отношении к домыслам британских властей о причастности Россия к трагическому инциденту в городе Солсбери. Посвященное этой теме заявление Совета ЕС по иностранным делам от 19 марта сего года, несмотря на попытки еэсовцев соблюсти некое подобие баланса, основано на британской версии произошедшего и, как следствие, страдает той же спекулятивностью и бездоказательностью оценок", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД.

В ведомстве отметили, что в документе ничего не говорится о том, что Лондон не направил Москве никакой информации об обстоятельствах дела, отказался совместно расследовать инцидент, "взаимодействовать на двусторонней основе в рамках ОЗХО или через Организацию в целом, а также заблокировал российское предложение в Совете Безопасности ООН" о сотрудничестве всех стран по этому вопросу.

"Министры иностранных дел ЕС умолчали о том, что с результатами "расследования" Лондон не стал знакомить не то что собственных союзников, даже британских парламентариев во главе с лидером лейбористской партии Джереми Корбином", — заявили в МИД.

Возможные мотивы

В ведомстве также указали на нагнетание "медийной истерии" вокруг "дела Скрипаля".

"Все говорит о том, что в Лондоне готовы на любые ухищрения, лишь бы отвлечь британцев от неудач на переговорном фронте с ЕС по условиям Брекзита. Для этого и сгодится раздутая местными СМИ в лучших традициях шпиономании шумиха вокруг загадочного отравления двух наших соотечественников", — говорится в заявлении.



В МИД предположили, что расчет Лондона может заключаться в том, что, заручившись поддержкой со стороны партнеров по ЕС, "будет проще направить в нужное русло ход дискуссий предстоящего 22-23 марта сего года заседания Евросовета, которое изначально предполагалось сфокусировать как раз на обсуждении ситуации в британо-еэсовских переговорах".

"Сожалеем, что Евросоюз, пренебрегая подобными соображениями и очевидными фактами, в очередной раз пошел на поводу у превратно понятых соображений "евросолидарности" накопленных антироссийских рефлексов. Такое положение дел, разумеется, не делает чести общей внешней политике ЕС", — заключили в МИД.

Обвинения в адрес России



Совет ЕС по иностранным делам принял заявление, в котором говорится, что Евросоюз всерьез рассматривает заявления Британии о возможной причастности российской стороны к инциденту с отравлением Скрипаля.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году. Экс-офицера и его дочь нашли без сознания 4 марта в центре британского города Солсбери. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом причастно российское государство. Москва категорически отрицает эти обвинения.

Владимир Путин заявил, что любой здравомыслящий человек понимает, что обвинения в причастности России к отравлению Скрипаля — чушь, никто бы не позволил себе такого накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу.