Ирина Луценко: выход из договора о дружбе с Россией должен быть постепенным

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости. Выход Украины из договора о дружбе с Россией должен быть постепенным и продуманным, считает представитель президента Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко.

Ранее МИД Украины подготовил предложения о выходе страны из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

"Я думаю, что выход из этого договора должен быть постепенным", — заявила Луценко в эфире украинского "Пятого канала" в понедельник, комментируя договор о дружбе.

По ее словам, сразу выходить из договора нельзя, поскольку в нем сказано, что как Украина, так и Россия признают законность границ своих стран. "Если мы сейчас денонсируем… то где граница? Нельзя делать необдуманный поступок", — считает Луценко.

По ее мнению, для таких решений нужно проанализировать последствия. При этом Луценко не сомневается, что из договора нужно выходить, но продуманно. "Это должна быть очень обоснованная позиция", — заявила представитель президента.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был подписан в 1997 году президентами двух стран и ратифицирован Верховной радой Украины. Договор является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Договор был подписан на десятилетий срок с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

Ранее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Киев не намерен денонсировать договор о дружбе с РФ, отметив, что Украина "наоборот намерена требовать от России выполнять положения этого документа".