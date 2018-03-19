Ирина Луценко: выход из договора о дружбе с Россией должен быть постепенным

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости. Выход Украины из договора о дружбе с Россией должен быть постепенным и продуманным, считает представитель президента Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко.
Ранее МИД Украины подготовил предложения о выходе страны из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
"Я думаю, что выход из этого договора должен быть постепенным", — заявила Луценко в эфире украинского "Пятого канала" в понедельник, комментируя договор о дружбе.
По ее мнению, для таких решений нужно проанализировать последствия. При этом Луценко не сомневается, что из договора нужно выходить, но продуманно. "Это должна быть очень обоснованная позиция", — заявила представитель президента.
Ранее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Киев не намерен денонсировать договор о дружбе с РФ, отметив, что Украина "наоборот намерена требовать от России выполнять положения этого документа".