Чижов предположил, что может скрываться за секретностью в "деле Скрипаля"

БРЮССЕЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Британские власти в ситуации с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не выполнили свои международные обязательства по ряду конвенций, а секретность вокруг этого инцидента может объясняться тем, что Лондону есть, что скрывать, заявил российским журналистам постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Они говорят о транспарентности и от нас ждут транспарентности, но сами все держат в секрете, так же, как в секрете держали и другие расследования таинственных смертей выходцев из России на территории Великобритании. Имена известны, это череда скончавшихся за последние годы либо российских, либо бывших российских граждан", — сказал Чижов.

Он отметил, что, во-первых, "британское правительство не выполнило своих обязательств по Международной конвенции о запрещении химического оружия".

"Во-вторых, оно нарушило свои обязательства по двусторонней российско-британской консульской конвенции, не предоставив доступа к одной из пострадавших, Юлии Скрипаль, которая является российской гражданкой. И к тому же, не предоставив никакой информации о таинственном уходе в мир иной Николая Глушкова, который был найден, как теперь говорят, задушенным в Лондоне. Чем это объясняется? Ну, наверное, есть что скрывать", — предположил российский постпред, отвечая на просьбу прокомментировать секретность, которую Лондон организовал вокруг этого дела.

"Теперь остается полагаться на выводы технических экспертов ОЗХО, которых Лондону все-таки пришлось вызвать", — добавил он.