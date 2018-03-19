Меркель в послании Путину отметила важность диалога между Россией и ФРГ

БЕРЛИН, 19 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в поздравительной телеграмме президенту России Владимиру Путину отметила важность поддержания диалога и укрепления отношений между двумя странами.

Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ со ссылкой на телеграмму главы германского правительства.

"Сегодня как когда бы то ни было важно вести диалог и укреплять отношения между нашими государствами и народами. На этом основании мы должны прилагать усилия конструктивно работать над важными двусторонними, а также международными вызовами и находить приемлемые решения", — цитирует послание канцлера пресс-служба кабмина ФРГ.

Меркель пожелала российскому лидеру "успеха во всех предстоящих задачах".