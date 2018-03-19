Великобритания должна будет вносить средства в общий бюджет ЕС до 2020 года

БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости, Мария Князева. Великобритания, несмотря на планируемый выход из состава Евросоюза в марте 2019 года, должна будет продолжить вносить средства в общий бюджет ЕС в 2019 и 2020 годах, свидетельствует текст предварительной договоренности по условиям Brexit между ЕС и Великобританией.

"На 2019 и 2020 годы Соединенное королевство должна будет делать взносы и участвовать в имплементации бюджетов ЕС", — говорится в документе.

Бюджет ЕС в основном состоит из взносов стран-членов ЕС. На эти условия, исходя из заявления Еврокомиссии, согласились и ЕС, и Великобритания.

Евросоюзом регулярно принимаются многолетние финансовые планы (MFF), с учетом которых затем составляются ежегодные бюджеты ЕС. Нынешний семилетний финплан покрывает период с 2014 по 2020 годы. Следовательно, он был составлен и согласован всеми странами союза до известия о Brexit и с учетом взносов Великобритании в бюджет ЕС вплоть до конца 2020 года.

Главный переговорщик от ЕС по Brexit, член Еврокомиссии Мишель Барнье на пресс-конференции в понедельник сообщил, что ЕС и Великобритания согласовали значительную часть условий будущего соглашения о "разводе". Есть договоренности о правах граждан страны и союза, которые затронуты Brexit, о финансовых обязательствах страны перед союзом после ее отделения от ЕС, а также о переходном периоде в отношениях Евросоюза и Соединенного королевства с момента Brexit до 31 декабря 2020 года.