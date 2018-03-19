Мэй заявила, что у России был мотив отравить Скрипаля

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. У России имелись мотивы отравить экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"У России есть возможность, и я полагаю, мотив и умысел. Это часть того образа поведения, который мы наблюдаем со стороны России в Европе", — приводит ее слова телеканал Sky News.

По ее словам, подобное отравление могло произойти и в другой стране.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастна Россия. Москва эти обвинения категорически отрицает.

Британские власти объявили о ряде ограничительных мер против России, в том числе о высылке 23 дипломатов и заморозке двусторонних контактов на высоком уровне.

В ответ российский МИД объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании, отозвал согласие на открытие генконсульства в Санкт-Петербурге, а также объявил о прекращении деятельности Британского совета.