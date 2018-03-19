В ОБСЕ отреагировали на выдворение российской журналистки с Украины

ВЕНА, 19 мар — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, комментируя ситуацию с российской журналисткой Натальей Гончаровой на Украине, заявил, что власти не должны выдворять журналистов из других стран-участниц ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что Украина выдворила журналистку российского телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову и запретила ей въезд на три года.

"Наталья Гончарова, журналист российского телеканала "Россия-24", была выдворена из Украины. Как и в предыдущих случаях, я напоминаю, что власти не должны выдворять журналистов из других стран ОБСЕ", — написал Дезир на своей страничке в Twitter, сопроводив сообщение ссылкой на коммюнике от 3 апреля 2014 года об отказе во въезде журналистам одной страны-участницы ОБСЕ в другую.