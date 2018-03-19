ЕСПЧ признал неприемлемым еще ряд жалоб против России

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неприемлемым ряд жалоб, поданных против Российской Федерации, сообщается на сайте российского Минюста в понедельник.
ЕСПЧ также поддержал позицию Минюста по жалобе "Кораблев против России", в которой говорится об отсутствии доказательств нарушения права заявителя на справедливое судебное разбирательство в связи с отсутствием защитника при его задержании и составлении явки с повинной.
"Европейский Суд пришел к выводу, что в ходе соответствующего уголовного судопроизводства гарантии справедливости процесса были обеспечены полностью, констатировав, что, отказавшись от услуг предоставленного при задержании адвоката, заявитель не проявил должного усердия при защите своих прав на национальном уровне", — отмечает Минюст.
"В решении по объединенной жалобе "Веремиенко и Кутсмай против Украины и России" ЕСПЧ учел отказ первого заявителя от поддержания своей жалобы и, расценив игнорирование вторым заявителем требований о представлении информации как нежелание добиваться дальнейшего производства, исключил жалобы из списка подлежащих рассмотрению дел", — отмечается в релизе.