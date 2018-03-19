"Соскучились?": на здании МИД Великобритании появилась проекция с Путиным

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. На фасаде здания британского МИД в Лондоне появилась световая проекция с изображением улыбающегося Владимира Путина. Видеозапись "перфоманса" опубликована на YouTube-канале Philosoraptor.

Проекция сопровождается надписью "Miss me?" ("Соскучились по мне?" — Прим. ред.). Это отсылка к британскому сериалу "Шерлок". Фразу несколько раз произносит главный злодей детектива – Джим Мориарти.

В комментарии авторы видео отмечают, что Запад пошел по довольно простому пути, утверждая, что "во всем виноваты русские и Путин".

"Русские любят своего сильного лидера и вновь избрали его президентом. Давайте уважать выбор русского народа", — говорится в подписи к ролику.

Ранее в интервью для фильма "Миропорядок 2018" Владимир Путин заявил, что "давно привык" к тому, что западные СМИ называют его "главным мировым злодеем".

"Спросите у злодеев. Это мнение западных источников, и то не всех", — сказал глава государства.

По словам президента, его главные ориентиры – это интересы России и ее народа.

"Все остальное вообще меня не интересует", — подчеркнул Путин.

Выборы главы государства прошли 18 марта. По предварительным данным ЦИК, Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,69%.