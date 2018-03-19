Сын Каддафи баллотируется в президенты Ливии

КАИР, 19 мар — РИА Новости. Сын бывшего лидера ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам выдвинул свою кандидатуру на предстоящих в Ливии выборах главы государства, об этом в понедельник в тунисской столице заявил его представитель Айман Бурас.

В декабре минувшего года представитель семьи Каддафи аль-Хашими ас-Сул сообщил РИА Новости, что сын экс-лидера Ливии "в ближайшие дни объявит о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны".

"Сейф аль-Ислам Муаммар аль-Каддафи, выставляя свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, стремится не к власти, а к спасению страны", — заявил в ходе транслируемой в социальных сетях пресс-конференции в Тунисе Айман Бурас, называющий себя уполномоченным Сейф аль-Ислама Каддафи по политическим вопросам.

Ранее глава МИД Правительства нацсогласия Тахир Сияла заявил, что выборы президента Ливии могут пройти в середине 2018 года.

Минувшим летом вооруженная группировка "Абу Бакр ас-Сиддик", почти шесть лет назад захватившая сына лидера Джамахирии и удерживавшая его все эти годы, заявила о том, что Сейф-аль-Ислам был освобожден. Согласно тексту заявления, освобождение знаменитого узника произошло "в соответствии с объявленной ливийским парламентом всеобщей амнистией". Где в настоящий момент находится Сейф аль-Ислам, точно не известно. Сторонники Сейфа аль-Ислама Каддафи после сообщений о его освобождении заявили, что он в ближайшее время обратится к ливийскому народу с речью и призовет его к объединению. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) призвал вновь арестовать сына бывшего ливийского лидера, в отношении которого действует ордер на арест, выданный МУС еще в 2011 году.

После свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи за ним самим и его родственниками развернулась настоящая охота. Повстанцы убили Каддафи, а также его сына Муатасема. Еще один сын Хамис погиб во время бомбежек Триполи. В плен был захвачен Сейф аль-Ислам — один из наиболее преданных соратников Каддафи, который принимал активное участие в деятельности своего отца. В июле 2015 года он был приговорен к казни. Сын Каддафи Саади бежал в Нигер, но был выдан новым ливийским властям в 2014 году. Дочь Каддафи Аиша, а также его супруга и двое сыновей Мухаммед и Ганнибал вместе с детьми смогли спастись, бежав на территорию Алжира, где получили убежище. После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС.