Наследный принц Саудовской Аравии отправился с официальным визитом в США

ДОХА, 19 мар — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в понедельник отправился с официальным визитом в США, который продлится около двух недель, говорится в сообщении королевской канцелярии.

Как отмечается в сообщении, "по поручению короля Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Салман направился сегодня с официальным визитом в США, где встретится с президентом Дональдом Трампом и рядом высокопоставленных государственных деятелей для обсуждения двусторонних отношений и проблем, затрагивающих общие интересы".

Глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр уточнил, что наследный принц прибудет в Вашингтон 19 марта и пробудет в Америке около двух недель, в течение которых посетит семь городов.

"За это время он проведет встречи по политическим и экономическим вопросам, а также по темам, связанным с развитием Саудовской Аравии, в свете исключительных двусторонних отношений между нашими странами", — отметил министр.