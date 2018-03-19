Наследный принц Саудовской Аравии отправился с официальным визитом в США

ДОХА, 19 мар — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в понедельник отправился с официальным визитом в США, который продлится около двух недель, говорится в сообщении королевской канцелярии.
Глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр уточнил, что наследный принц прибудет в Вашингтон 19 марта и пробудет в Америке около двух недель, в течение которых посетит семь городов.
"За это время он проведет встречи по политическим и экономическим вопросам, а также по темам, связанным с развитием Саудовской Аравии, в свете исключительных двусторонних отношений между нашими странами", — отметил министр.