Сенаторы Чехии отреагировали на версию о чешском происхождении "Новичка"

ПРАГА, 19 мар – РИА Новости. Группа из 27 членов верхней палаты парламента Чехии опровергли предположение, что химическое вещество "Новичок", которым был отравлен в Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, может иметь чешское происхождение, сообщил глава Сената Милан Штох.

В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, касаясь вопроса об отравлении Скрипаля, заявила, что "наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время, и проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок"… эти страны — это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США тоже надо ставить вопрос".

"Мы категорически отвергаем спекулятивное обвинение МИД РФ о происхождении химического вещества "Новичок", которым в английском городе Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. Безосновательное и бездоказательное обвинение Чехии и других стран представляет собой манипуляцию общественным мнением и способствует ухудшению отношений с Россией", — зачитал Штех совместное заявление сенаторов, представляющих как правые, так и левые политическое партии. Выступление главы Сената транслировали сетевые ТВ-каналы.

Ранее с подобными опровержениями выступили глава МИД Чехии Мартин Стропницкий и министр обороны Карла Шлехтова.

Одновременно сенаторы призвали чешское правительство занять ясную и отрицательную позицию в этом вопросе. Очередное заседание кабинета, на котором предполагается рассмотрение данной темы, состоится в среду.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.