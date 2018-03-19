Палестина приветствует помощь России в процессе межпалестинского примирения

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Палестина предлагает РФ рассмотреть возможность организации новой неформальной встречи между различными палестинскими фракциями для поддержки процесса межпалестинского примирения, заявил РИА Новости советник президента Палестины по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат.

В январе 2017 года в Институте востоковедения РАН прошли неформальные межпалестинские переговоры по восстановлению национального единства. В переговорах участвовали представители восьми палестинских фронтов. Предыдущая подобная встреча под эгидой Института востоковедения проходила в Москве в 2011 году.

"Мы приветствуем любую помощь России в этом вопросе. И мы бы приветствовали новую встречу между палестинскими фракциями, в том числе ФАТХ и ХАМАС, здесь, в Москве. Мы бы также хотели скоординироваться в этом вопросе с Египтом, но не думаю, что наши египетские друзья были бы против, потому что такая встреча могла бы поддержать процесс, который идет в Каире", — сказал Шаат.

"Да, у нас есть такое предложение в адрес российской стороны (о проведении межпалестинской встречи — ред.)", — уточнил советник президента Палестины.

По словам Шаата, он намерен поднять вопрос о возможной организации новой неформальной межпалестинской встречи в Москве на переговорах с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.

В начале октября прошлого года в Каире по итогам двухдневных переговоров было подписано соглашение между ФАТХ и ХАМАС, которое оговаривает вопросы функционирования правительства национального единства как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан. Правительство должно было приступить к полноценной работе не позже 1 декабря 2017 года. Гарантом выполнения соглашения выступил Египет. Однако позже ФАТХ и ХАМАС попросили у Египта отсрочку в реализации плана по передаче власти в секторе Газа. Это произошло на фоне сообщений СМИ о возникших разногласиях крупнейших палестинских фракций в ходе диалога по объединению.

В начале февраля Шаат заявил в интервью РИА Новости, что процесс межпалестинского примирения буксует и пока не дошел даже до стадии отказа исламистской оппозиции от административного контроля над сектором Газа.

ХАМАС, внесенный в целом ряде стран в списки террористических организаций, последние десять лет правит в секторе Газа, который живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег реки Иордан через институты Палестинской национальной администрации, пользующиеся международным признанием и поддержкой.