Эрдоган пригрозил внезапной военной операцией в Иракском Курдистане

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил внезапной военной операцией против города Синджар в Иракском Курдистане, пишет газета Hurriet.
Эрдоган добавил, что "борьба с террористами" будут продолжена и в районах Сирии, контролируемых курдами, в том числе в Манбидже, Кобани, Тель-Абьяде и Камышли, сообщает агентство Anadolu.
В начале марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что после выборов в Ираке в мае этого года Турция рассчитывает провести совместно с иракским правительством операцию против РПК, и с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади "об этом был разговор".
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.