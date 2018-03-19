ЕС и Британия планируют создание амбициозного партнерства после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и Великобритания планируют создание амбициозного партнерства в сфере внешней политики после Brexit, сказал министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис.

"Что касается внешней политики и сотрудничества в области обороны, мы создали план для амбициозного партнерства, которое выходит за пределы отношений, которые есть у ЕС с какими-либо другими третьими странами", — сказал Дэвис на пресс-конференции по Brexit в понедельник в Брюсселе.

Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Переговоры о "разводе" ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС. Британия также рассчитывает сохранить для себя доступ к европейскому рынку товаров и услуг, в частности, для продвижения своей ключевой отрасли — банковского сектора.