ПРАГА, 19 мар – РИА Новости. Партии правящей коалиции в Словакии согласовали имена новых министров в правительстве, о реорганизации которого было объявлено в конце минувшей недели, сообщил в понедельник уходящий в отставку премьер Роберт Фицо.

Серьезный политический кризис разразился в Словакии две недели назад после убийства журналиста Яна Куциака и его невесты. Куциак длительное время вел расследования о связях мафиозных структур с политиками. По словам президента полиции Тибора Гашпара, профессиональная деятельность журналиста рассматривается в ходе расследования в качестве основного мотива убийства.

После неоднократных массовых манифестаций в 50 городах республики и во многих зарубежных странах, критики со стороны Европарламента и требований оппозиционных партий в течение минувшей недели ушли в отставку обвиняемые в затягивании расследования трагедии и создании условий в республике для коррупции и мафиозных структур сначала глава МВД и некоторые сотрудники аппарата правительства, а затем премьер и лидер правящей партии "Курс — социальная демократия" (КСД) Роберт Фицо.

Президент республики Андрей Киска поручил формирование нового состава правительства члену руководства КСД Петеру Пеллегрини, который до этого занимал пост вице-премьера.

"Наша партия "Курс – социальная демократия" (КСД), Словацкая национальная партия (СНП) и партия "Мост", составляющие правящую коалицию, согласовали имена новых министров в составе продолжающего свою деятельность коалиционного правительства. В частности, от нашей партии кандидатом на пост вице-премьера по инвестициям выдвинут Рихард Раши, главы МВД — Йозеф Раж, министра культуры – Любица Лашшакова. Руководство нашей партии также подтвердило кандидатуру Петера Пеллегрини на пост премьера", — сказал Фицо, выступление которого транслировали сетевые СМИ.

Как ранее заявил спикер парламента и лидер СНП Андрей Данко, его партия намерена сохранить своих представителей на прежних постах в правительстве. В свою очередь, партия "Мост" выдвинула на пост главы минюста Габора Гала.

Весь состав реорганизованного правительства Петер Пеллегрини представит президенту Андрею Киске во второй половине дня в понедельник.