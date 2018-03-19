Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за "дела Скрипаля"

СТОКГОЛЬМ, 19 мар — РИА Новости, Людмила Божко. МИД Швеции вызовет российского посла в Стокгольме. Причиной стали заявления Москвы о том, что королевство могло быть источником вещества, которым отравили Скрипаля. Об этом РИА новости сообщили в пресс-службе МИД Швеции.
"Дело Скрипаля"
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году.
Москва отвергла какую-либо причастность к отравлению. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия хотела получить доступ к материалам расследования, но Лондон в этом отказал.
Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он сказал, что Москва готова к сотрудничеству в расследовании, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.