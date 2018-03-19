Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за "дела Скрипаля"

СТОКГОЛЬМ, 19 мар — РИА Новости, Людмила Божко. МИД Швеции вызовет российского посла в Стокгольме. Причиной стали заявления Москвы о том, что королевство могло быть источником вещества, которым отравили Скрипаля. Об этом РИА новости сообщили в пресс-службе МИД Швеции.

"Дело Скрипаля"

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, касаясь инцидента в Солсбери, заявляла, что "наиболее вероятным источником происхождения <…> химиката являются те страны, которые примерно с конца 1990-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок". По ее словам, это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, "по поводу США тоже надо ставить вопрос".

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году.

Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным полиции, их отравили веществом А-234, якобы произведенным в России.

Москва отвергла какую-либо причастность к отравлению. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия хотела получить доступ к материалам расследования, но Лондон в этом отказал.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он сказал, что Москва готова к сотрудничеству в расследовании, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.