Макрон поздравил Путина с победой на президентских выборах

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным поздравил его с переизбранием и пожелал успеха в модернизации страны, сообщает Елисейский дворец.

Макрон позвонил Путину в понедельник, на следующий день после президентских выборов, на которых действующий глава государства одержал убедительную победу.

"Президент Республики обратился к России и ее народу от имени Франции с пожеланиями модернизации политики, демократии, экономики и социальной сферы", — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Макрон также призвал к конструктивному сотрудничеству между Россией, Францией и Евросоюзом.