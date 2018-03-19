Японские эксперты выразили надежду на развитие отношений Токио и Москвы

ТОКИО, 19 мар — РИА Новости, Иван Захарченко. Японские эксперты в связи с переизбранием президента РФ Владимира Путина надеются на дальнейшее развитие отношений Токио и Москвы.

"Думаю, что в японо-российских отношениях не будет особых перемен", — сказал РИА Новости эксперт-русист из токийского Университета Софии Тосихико Уэно.

По его словам, в самой Японии возникла "внутренняя проблема", снизившая рейтинг премьер-министра Синдзо Абэ, с которым Путин ранее наметил беспрецедентный план развития двусторонних отношений. Проблема связана с подозрениями в причастности Абэ и его супруги к скандальной сделке по продаже частной компании по заниженной цене участка государственной земли.

"Пока не ясно, будет ли Абэ теперь обращать внимание на вопросы дипломатии или японо-российские отношения, и кроме того, есть возможность отставки премьера", — отметил эксперт. Уэно полагает, что в вопросах переговоров о заключении мирного договора между Японией и Россией "есть вероятность застоя из-за причин у японской стороны". "Однако экономические отношения будут развиваться вне зависимости от тенденций в администрации Абэ", — подчеркнул он.

Профессор из токийского университета Хосэй Нобуо Симотомаи ожидает в будущем крупные перемены во всей Восточной Азии. "Президент Путин может сыграть чрезвычайно важную роль в качестве игрока в Восточной Азии, в том числе, например в посредничестве для развития отношений Японии и Северной Кореи", — сказал он РИА Новости.

Как сообщалось ранее, Япония не исключает возможности проведения встречи на высшем уровне с КНДР для обсуждения двусторонних проблем, в том числе о нормализации отношений, судьбах японцев, похищенных в прошлом северокорейскими спецслужбами. Прежде Япония настаивала на том, что пока не время говорить с Пхеньяном, однако после того, как Южная Корея и США стали готовиться к предложенным Пхеньяном встречам их лидеров с Ким Чен Ыном, Токио также высказался за диалог с КНДР на высшем уровне.

Выборы президента прошли в России 18 марта. По данным ЦИК, после обработки 99,84% протоколов участковых комиссий действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов.