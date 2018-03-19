Около 30 тысяч человек получили помощь в пунктах МЧС ДНР с начала года

ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Около 30 тысяч человек обратились за помощью в пункты МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики у линии соприкосновения в Донбассе с начала года, сообщила в понедельник журналистам начальник отдела общественных связей и международной деятельности ведомства Наталья Гетова.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским силовикам территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. В Донецкой области на линии соприкосновения действуют четыре КПП. Рядом с ними на подконтрольной ДНР территории работают пункты помощи МЧС республики.

"В течение прошлой недели за различной помощью к сотрудникам МЧС, находящимся на пунктах оказания помощи населению, обратились 2 666 человек, из них 28 человек нуждались в оказании медицинской помощи. Всем обратившимся была оказана квалифицированная помощь. С начала текущего года была оказана помощь более 29 тысячам граждан", — сообщила Гетова.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.