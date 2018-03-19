СМИ узнали, что Пучдемон готов на переговоры с Мадридом о своем возвращении

ЖЕНЕВА, 19 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон готов на переговоры с Мадридом и считает, что его возврат в Испанию стал бы свидетельством нормализации политической жизни и демократии в стране. Об этом он заявил в интервью швейцарской газете "Le Temps".

Пучдемон накануне прибыл в Швейцарию с частным визитом для участия в Международном фестивале и форуме по правам человека. Руководство страны ранее заявило, что Берн не будет препятствовать частному приезду политика, несмотря на то, что в отношении него в Испании действует ордер на арест.

"Я с благосклонностью ответил бы на любые предложения о диалоге или попытки создать пространство для дискуссии. Нынешний конфликт может быть разрешен лишь подобным путем, а не тюремными сроками в 25 или 30 лет, изгнанием или унижениями", — сказал Пучдемон.

Политик отметил, что не считает себя бывшим главой Каталонии, и даже обращался в властям Испании, чтобы те разрешили каталонском парламенту избрать главу правительства, однако Мадрид всячески этому препятствует.

"Мое возвращение стало бы хорошей новостью для демократии. Оно стало бы симптомом нормализации политической жизни. Политические игроки должны говорить друг с другом, мы всегда этого хотели. Это странно, что Испания вела переговоры с террористической группировкой ЭТА, которая убила сотни людей и ранила тысячи, но оно не может вести диалог с нами — теми, кто никого не убивал, а пришел (к руководству) путем голосования. Это неприемлемо", — сказал он.

Пучдемон обвиним Мадрид в нарушении испанского законодательства при роспуске каталонского парламента.

"Правительство Испании вышло далеко за рамки закона, приняв решение, которое в один прекрасный день будет передано международному правосудию для вынесения решения о его правомочности. Правительство Испании не обладает необходимыми полномочиями для принятия решения о приостановке работы или роспуске парламента или правительства (Каталонии). Ни в каком случае", — сказал он.

По его словам, Мадрид также нарушал законодательство, преследуя в судебном порядке людей за преступления, которых они не совершали.

Накануне, в ходе пресс-конференции, организованной Международным фестивалем по правам человека, Пучдемон также прокомментировал информацию о его возможной поддержке со стороны российских властей.

"Я читал, что я обвинялся в том, что являюсь российским шпионом и имею контакты с РФ. Я был удивлен тем, что многие поверили в эти фэйк-новости. Но какие есть доказательства? Только потому, что это может негативно сказаться на чьей-либо репутации? Но надо быть серьезным. В первую очередь, из уважения к России и Каталонии. Невозможно представить, чтобы гражданин Каталонии был подвержен влиянию сообщений из какой-либо страны, России или другой", — сказал он.

Пучдемон добавил, что много смеялся над сообщениями о том, что он является российским шпионом, а также новостями о том, что его избрание является масонским заговором.

В Каталонии 1 октября 2017 года состоялся так называемый референдум о независимости, который был признан правительством Испании незаконным и обжалован в Конституционном суде. Позже суд также признал этот референдум незаконным. На основании результатов голосования (более 90% проголосовали "за", явка составила 43%) 27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость.

Премьер Испании Мариано Рахой 28 октября распустил парламент и правительство автономного сообщества, ввел прямое правление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые состоялись 21 декабря.

Судебные дела возбуждены в отношении около 30 политиков и бывшего руководства правоохранительных органов Каталонии. Четверо арестованы, бывший глава женералитета Карлес Пучдемон и ряд советников его распущенного правительства скрываются от испанского правосудия в Бельгии.