МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Обсуждение в Польше темы высылки из страны российских дипломатов можно расценивать как признак несамостоятельности внешней политики Варшавы, у Москвы есть арсенал реагирования, если дипломаты будут высланы, заявил первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее польская Gazeta Prawna со ссылкой на источники в правительстве сообщила о том, что Польша может выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.

"Это можно расценивать как несамостоятельность польского внешнеполитического курса. Еще Россия не выяснила свои отношения с Великобританией по этому вопросу, еще все точки на i не расставлены, а они уже спешат с подобными заявлениями", — заявил Новиков РИА Новости.

Политик подчеркнул, что подобные планы Польши укладываются в общий русофобский вектор ее политики.

"Естественно. У дипломатических служб всегда есть необходимый арсенал реагирования", — сказал он, отвечая на вопрос, ответит ли Москва, если российские дипломаты будут высланы из Польши.