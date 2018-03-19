Премьер Индии надеется на приезд Путина на российско-индийский саммит

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мар — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что надеется на приезд президента РФ Владимира Путина на ежегодный российско-индийский саммит в 2018 году, говорится в распространенном в понедельник сообщении индийского правительства.

"Премьер-министр провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого он поздравил последнего с победой на президентских выборах, прошедших в России накануне. Премьер-министр выразил надежду, что под руководством господина Путина особо привилегированное стратегическое партнерство между Россией и Индией продолжит развиваться еще сильнее. Премьер-министр также заявил, что надеется на приезд президента Путина в Индию на ежегодный саммит до конца текущего года", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.