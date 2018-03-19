Группу выходцев из Молдавии судят во Франции за кражу 250 велосипедов

ПАРИЖ, 19 мар — РИА Новости. Пятнадцать выходцев из Молдавии в понедельник предстали перед судом в департаменте Валь-де-Марн под Парижем по обвинению в краже 250 велосипедов класса "люкс", сообщает телеканал BFMTV.
Похищенные велосипеды предназначались для продажи в Восточной Европе. Уточняется, что общая сумма выручки с их продажи оценена в миллион евро.
Как ожидается, обвиняемым, среди которых глава региональной сети, взломщики и водители, перевозившие разобранные и упакованные велосипеды в Молдавию, уже в предстоящий четверг, 22 марта, будет вынесен приговор.