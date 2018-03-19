Чешские коммунисты верят в новые успехи России под руководством Путина

ПРАГА, 19 мар – РИА Новости. Чешские коммунисты поздравляют Владимира Путина с победой на президентских выборах в РФ и верят, что под его руководством Россия добьется новых достижений во всех сферах жизни, заявил РИА Новости первый заместитель председателя компартии Чехии и Моравии Йозеф Скала.

Выборы президента прошли в России 18 марта. По данным ЦИК, после обработки 99,84% протоколов участковых комиссий действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66% голосов).

"Чешские коммунисты рады, что Владимир Владимирович (Путин) убедительно выиграл президентские выборы. Судя по посланию Путина Федеральному собранию, у него существует четкий и емкий план по дальнейшему развитию страны, который, как я убежден, россиянам вполне по силам претворить в жизнь", — сказал Скала.

Главный акцент в ближайшие годы россиянам, по мнению Скалы, судя по всему, предстоит сделать на повышении экономического уровня государства, снижении разрыва между богатыми и бедными, в частности, за счет повышения минимальных зарплат и пенсий.

"Ну и, конечно, я уверен, что Россия продолжит играть важнейшую роль в международной политике", — подчеркнул первый замглавы чешской компартии.