Глава МИД Украины разъяснил свою позицию о санкциях против Шредера

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник заявил, что не говорил о персональных санкциях против экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Ранее СМИ со ссылкой на интервью газете Bild сообщили, министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил Евросоюзу ввести санкции против экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в связи с тем, что он поддерживает проекты России.

Как заявил Климкин украинским журналистам в Брюсселе, он имел в виду реагирование Европейского союза на всех, кто помогает России в ЕС.

”Я не поднимал вопрос о санкциях для Шредера. Я считаю, что мы не должны играть с терминологией. Я считаю, что все, кто помогает России продвигать свои проекты, должны получить внимание Европейского союза”, — цитирует Климкина агентство УНИАН.