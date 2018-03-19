На границе Белоруссии и Литвы образовалась очередь из 900 грузовиков

ВИЛЬНЮС, 19 мар – РИА Новости. Выезда из Белоруссии в Литву ожидают 900 грузовиков. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Госпогранкомитет Республики Беларусь.

На контрольно-пропускном пункте "Каменный лог" находятся 370 грузовых автомобилей. В КПП "Бенякони" в очереди стоят 235 фур. В то же время выезда из Белоруссии в пункте "Привалка" ожидают 195 грузовиков, а в "Котловке" — 100 грузовых автомобилей.

В ведомстве отметили, что на белорусско-латвийской границе ситуация с очередями из грузовиков более благоприятная — на контрольно-пропускных пунктах "Урбаны" и "Григоровщина" скопилось более 340 фур. Выезда из Белоруссии в Польшу ожидают чуть более 50 грузовиков.

Затрудненное движение на выезде из Белоруссии наблюдается второй день. Накануне наибольшее скопление грузовых автомобилей также было на белорусско-литовской границе — почти тысяча машин.

По данным Ассоциации литовских перевозчиков, затрудненное движение на белорусско-литовской границе связано с тем, что через Литву водители грузовиков могут ввезти в Евросоюз в два раза больше топлива, чем, например, через Польшу, тем самым сэкономив.

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