Пушков высмеял призыв Климкина ввести санкции против Шредера

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал идею министра иностранных дел Украины Павла Климкина о введении санкций против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Он отметил, что к подобным призывам нельзя относиться серьезно.

"Это столь же вероятно, сколь избрание Климкина главой Еврокомиссии. Смешно", — написал Пушков в своем аккаунте Twitter.

Ранее Климкин в интервью Bild заявил, что санкции Запада должны затронуть тех лиц, которые, по его мнению, "продвигают проекты" Москвы за рубежом. В частности, он упомянул Шредера, назвав его "самым важным лоббистом для Путина".

В Министерстве обороны ФРГ скептически оценили предложение украинского МИД. Глава ведомства Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что вопрос санкций против Шредера стоит поднимать только после соответствующей проверки и с большой осторожностью.