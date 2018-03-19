Израиль уличил сотрудника консульства Франции в контрабанде оружия

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мар — РИА Новости. Израильские спецслужбы уличили гражданина Франции, сотрудника консульства в Иерусалиме, в контрабанде оружия из сектора Газа, сообщила в понедельник Общая служба безопасности (ШАБАК).

По данным следствия, некий Ромен Франк действовал из корыстных побуждений без ведома своего руководства, но в сотрудничестве с палестинцами, некоторые из которых также работали во французских представительствах.

"Согласно проведенному ШАБАК расследованию, оружие вывозилось через пограничный переход "Эрез" французским гражданином, который является сотрудником консульства Франции в Иерусалиме", — говорится в пресс-релизе.

На контролируемом израильтянами контрольно-пропускном пункте машины с дипломатическими номерами не подвергаются досмотру.

"Сотрудник консульства сделал пять поездок с оружием через переход, за которые он вывез порядка 70 пистолетов и две штурмовые винтовки", — утверждают спецслужбы.

По их данным, оружие он получал от палестинца, которые работает в культурном центре Франции в секторе Газа. Среди подозреваемых также арабский житель Восточного Иерусалима — охранник французского консульства.

Вывозимое из сектора Газа оружие предназначалось для нелегальной продажи на Западном берегу реки Иордан. "Следствие однозначно установило, что сотрудник французского консульства действовал из корыстных побуждений, по собственной инициативе и без ведома своего руководства", — сообщил ШАБАК.

Израильские правоохранительные органы задержали девять фигурантов дела, шестерым из которых предъявлены официальные обвинения. Расследование ведется во взаимодействии с МИД Израиля, французские власти регулярно получают информацию о его результатах, говорят в ШАБАК.

"Это очень серьезное происшествие. Его виновник цинично злоупотребил иммунитетами и привилегиями, предоставляемыми зарубежным миссиям в Израиле, для того, чтобы контрабандой ввезти десятки единиц оружия, которые могли быть использованы в терактах против израильских граждан и сотрудников сил безопасности", — сказал журналистам высокопоставленный источник в ШАБАК.