Израиль уличил сотрудника консульства Франции в контрабанде оружия

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мар — РИА Новости. Израильские спецслужбы уличили гражданина Франции, сотрудника консульства в Иерусалиме, в контрабанде оружия из сектора Газа, сообщила в понедельник Общая служба безопасности (ШАБАК).
"Согласно проведенному ШАБАК расследованию, оружие вывозилось через пограничный переход "Эрез" французским гражданином, который является сотрудником консульства Франции в Иерусалиме", — говорится в пресс-релизе.
На контролируемом израильтянами контрольно-пропускном пункте машины с дипломатическими номерами не подвергаются досмотру.
"Сотрудник консульства сделал пять поездок с оружием через переход, за которые он вывез порядка 70 пистолетов и две штурмовые винтовки", — утверждают спецслужбы.
Вывозимое из сектора Газа оружие предназначалось для нелегальной продажи на Западном берегу реки Иордан. "Следствие однозначно установило, что сотрудник французского консульства действовал из корыстных побуждений, по собственной инициативе и без ведома своего руководства", — сообщил ШАБАК.
Израильские правоохранительные органы задержали девять фигурантов дела, шестерым из которых предъявлены официальные обвинения. Расследование ведется во взаимодействии с МИД Израиля, французские власти регулярно получают информацию о его результатах, говорят в ШАБАК.
"Это очень серьезное происшествие. Его виновник цинично злоупотребил иммунитетами и привилегиями, предоставляемыми зарубежным миссиям в Израиле, для того, чтобы контрабандой ввезти десятки единиц оружия, которые могли быть использованы в терактах против израильских граждан и сотрудников сил безопасности", — сказал журналистам высокопоставленный источник в ШАБАК.