Силовики 13 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив более 60 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в понедельник журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

"С 12 по 19 марта ВСУ 13 раз нарушили режим прекращения огня… По территории республики было выпущено 26 мин калибром 120 миллиметров и 37 мин (калибром) 82 миллиметра", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, обстрелы территории ДНР велись с использованием гранатометов, бронетехники и стрелкового оружия. Повреждения получили семь домов. "Всего было использовано 389 единиц боеприпасов", — добавили в ведомстве.