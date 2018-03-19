В Афганистане прогремел второй взрыв за день

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Один человек погиб, еще семь пострадали при взрыве в городе Герат на северо-западе Афганистана, который произошел спустя около часа после взрыва в Джелалабаде, унесшего жизни троих человек, сообщает телеканал Tolo News.

Ранее сообщалось, что в Джелалабаде взорвался заминированный мотоцикл. Восемь пострадавших в инциденте были госпитализированы. По данным местных СМИ, среди пострадавших пять детей.

Согласно данным телеканала, взрыв в Герате произошел на многолюдном рынке, источником взрыва также называется мотоцикл, начиненный взрывчаткой.

Как отмечает телеканал, ни одна группировка пока не взяла ответственность за инциденты.

An explosion was reported in #Jalalabad city shortly after 1pm on Monday, killing at least three people, officials confirmed. #Afghanistan pic.twitter.com/mSQahTGaRZ — TOLOnews (@TOLOnews) 19 марта 2018 г.

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