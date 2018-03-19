ЕС рассматривает заявления о причастности России к "делу Скрипаля"

БРЮССЕЛЬ, 19 мар — РИА Новости. ЕС всерьез рассматривает заявления Британии о возможной причастности российской стороны к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, призывает Москву ответить на поставленные Лондоном вопросы и раскрыть ОЗХО все данные по программе "Новичок", говорится в распространенном в понедельник заявлении совета по иностранным делам Евросоюза.

В понедельник в Брюсселе проходит совет по иностранным делам с участием 27 стран, одним из главных пунктов в повестке значится "дело Скрипаля".

"ЕС решительно осуждает нападение, которое было совершено на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери, Великобритания, 4 марта 2018 года, в результате которого также серьезно пострадал сотрудник полиции. Этот безрассудный и незаконный акт угрожал жизням множества граждан. Европейский союз крайне серьезно относится к оценке правительства Британии, согласно которой весьма вероятно, что РФ несет за это ответственность", — говорится в заявлении.

"ЕС призывает Россию в срочном порядке рассмотреть вопросы, поставленные Британией и международным сообществом, и обеспечить незамедлительное, полное и всестороннее раскрытие ОЗХО информации о своей программе "Новичок", — указано в документе.