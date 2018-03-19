МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Кремле не склонны говорить об обострении отношений с Западом в целом, так как речь идет о безосновательном клеветническим потоке со стороны руководства Великобритании; рано или поздно Лондону придется либо представить доказательства, либо извиниться, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не употреблял бы фразу "обострение отношений с Западом". В данном случае речь идет о совершенно труднообъяснимом, с непонятной мотивацией и безосновательном клеветническом потоке в отношении России со стороны Великобритании, со стороны руководства Великобритании", — сказал Песков.

"Нам понятна, скажем так, солидарность и Евроатлантическая, и другая, но еще раз повторяю, рано или поздно за вот эти голословные обвинения придется отвечать. Придется их или чем-то подкрепить, какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения", — добавил пресс-секретарь главы государства.

Премьер-министр Великобритании, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов и приостанавливает все двусторонние контакты с РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в четверг утром РИА Новости, что Москва в ответ вышлет из России британских дипломатов, и произойдет это скоро.

