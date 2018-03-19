Силовики продолжают обстреливать село на юге Донбасса, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Украинские силовики вторую ночь подряд обстреливают село Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, повреждения получили четыре дома, заявил в понедельник журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Согласно данным местной администрации, вторую ночь подряд населенный пункт Саханка находится в эпицентре прицельного огня со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины). В ночь с субботы на воскресенье прямым попаданием разрушен жилой дом по адресу Гавриленко, 26. В ночь с воскресенья на понедельник повреждения получили три дома", — сказал представитель ведомства.

Представители ДНР в СЦКК побывали на месте обстрела.