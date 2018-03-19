МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Польские власти обсуждают возможность высылки из страны российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией после отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Gazeta Prawna со ссылкой на источники в правительстве.

По информации издания, в Варшаве также хотят ввести санкции против российских компаний и чиновников. Отмечается, что дискуссии по этому вопросу начались еще на прошлой неделе, но решение откладывали до получения результатов президентских выборов в России.

Источники газеты сообщили, что польское правительство считает лучшим решением совместные действия против России на уровне Евросоюза. Но если европейским властям не удастся прийти к единому решению, Варшава введет собственные ограничительные меры.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский заявил, что Варшава попытается убедить Берлин отказаться от строительства газопровода "Северный поток — 2" на фоне "дела Скрипаля". По его словам, этот инцидент дает повод "задуматься, является ли Россия партнером, заслуживающим доверия".

"Дело Скрипаля"

Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России.

Лондон утверждает, что к отравлению причастна Москва, однако доказательств в пользу этой версии до сих пор не привел. Британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о ряде ограничительных мер против России, в том числе о высылке 23 дипломатов и заморозке двусторонних контактов на высоком уровне.

В ответ российский МИД объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании, отозвал согласие на открытие генконсульства в Санкт-Петербурге, а также объявил о прекращении деятельности Британского совета.