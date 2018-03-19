В Европарламенте призвали наладить диалог с Россией

Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. архивное фото

Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. архивное фото

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Депутат Европарламента Стефано Мауллу назвал важными двусторонние отношения Европарламента и России и выступил за их продолжение и укрепление.

"Россия играет очень важную роль на международной арене <…>, в том числе на Ближнем Востоке, в Сирии", — отметил Мауллу на встрече с председателем международного комитета Совета Федерации Константином Косачевым.

Европарламентарий не обошел стороной и тему выборов. Он назвал высокую явку (более 67% — прим. ред.) знаком для Европы.

После обработки 99,84 процента бюллетеней действующий глава государства Владимир Путин получил рекордную в своей карьере политическую поддержку 76,6 процента избирателей — за него отдали свои голоса более 56,2 миллиона граждан.

Второе место достается кандидату от КПРФ Павлу Грудинину, а третье занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Далее следуют телеведущая Ксения Собчак, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов и глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин. Сергей Бабурин, по предварительным данным, замыкает список.

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