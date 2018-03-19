В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (178)

ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

"За прошедшие сутки ВС Украины два раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы населенного пункта Ленинское и Вольво-центра Донецка, по которым применялись минометы калибром 120 миллиметров", — сказал представитель оперативного командования.