Депутаты китайского заксобрания утвердили нового министра финансов

ПЕКИН, 19 мар — РИА Новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП — высший законодательный орган) в понедельник утвердили главу бюджетной комиссии постоянного комитета ВСНП Лю Куня на должности министра финансов.

Кандидатуру Лю Куня выдвинул премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Депутаты утвердили ее в ходе голосования на пленарной сессии ВСНП, проходящей в эти дни в Пекине.

Лю Кунь — 1956 года рождения, экономист-финансист по образованию. В период с мая 2013 года по декабрь 2016 года занимал должность министра финансов. С февраля 2017 года занимал должность главы бюджетной комиссии постоянного комитета ВСНП.

Его предшественник Сяо Цзе, который был назначен на этот пост в ноябре 2016 года, в ходе утреннего голосования был повышен в должности до члена Госсовета КНР. В иерархии исполнительной власти Китая полномочия членов Госсовета, которых в правительстве страны пятеро, выше, чем у министров. Сяр Цзе также занял должность ответственного секретаря Госсовета.