Заксобрание Китая утвердило пять членов Госсовета

ПЕКИН, 19 мар — РИА Новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) в ходе голосования в понедельник утром утвердили пять членов Госсовета КНР, среди них министр обороны Вэй Фэнхэ и глава МИД Ван И.

В правительство входят пять членов Госсовета, в иерархии исполнительной власти Китая их полномочия выше, чем у министров.

Пост ответственного секретаря Госсовета занял бывший министр финансов Сяо Цзе, в конце февраля его предшественника на посту начальника секретариата Госсовета Ян Цзина обвинили во взяточничестве.

Вновь назначенный глава МИД КНР Ван И будет совмещать этот пост с должностью члена Госсовета, курирующего международные вопросы. Ранее этот пост занимал Ян Цзечи.

Генерал Вэй Фэнхэ, назначенный на пост главы оборонного ведомства, сменит на обоих постах Чан Ваньцюаня и будет также совмещать две должности.

Министр общественной безопасности Чжао Кэчжи также назначен членом Госсовета, его предшественником в Госсовете, как и на посту главы ведомства, был действующий коммиссар Народной вооруженной милиции Китая Го Шэнкунь.

Единственным, кто сохранил пост члена госсовета КНР, остался Ван Юн, который до 2013 года был председателем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете.