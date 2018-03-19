В Техасе прогремели два взрыва

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Два человека пострадали при взрыве на юго-западе города Остин, штат Техас, сообщает служба оказания неотложной медицинской помощи города.

Как сообщает телеканал KMOV, два взрыва произошли произошли в Остине в воскресенье.

В свою очередь, служба оказания неотложной медицинской помощи Остина подтвердила информацию об одном инциденте, в результате которого пострадали два молодых человека. "Они были госпитализированы с серьезными, но, предположительно, не опасными для жизни ранениями", — сообщила служба в Twitter.

В понедельник, 12 марта, в жилом доме Остина взорвалась еще одна, третья посылка, два человека были госпитализированы. Имеет ли этот инцидент отношение к другим таким же, пока неизвестно.

Губернатор штата Техас Грег Эбботт объявил награждение в размере до 15 тысяч долларов за информацию, которая может привести к задержанию одного или нескольких человек, причастных к серии взрывов.