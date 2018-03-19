Япония нацелена на развитие отношений с Россией и переговоры по Курилам

ТОКИО, 19 мар — РИА Новости. Япония нацелена на дальнейшее продвижение сотрудничества для развития отношений с Россией и переговоры по территориальной проблеме, заявил в понедельник генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Лидеры России и Японии в последние годы вели активный диалог о развитии отношений и решения территориального вопроса. По результатам подсчета голосов на президентских выборах в России, Владимир Путин значительно опережает других кандидатов.

"Мы хотим еще более продвигать сотрудничество, направленное на развитие японо-российских отношений", — сказал Суга на брифинге в Токио. По его словам, Япония будет и впредь "настойчиво проводить переговоры" по южным Курилам, на которые претендует Токио.

Токио, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношений двух стран, в том числе через совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах.

Возвращение четырех островов Япония ранее поставила условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.