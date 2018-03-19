Названный виновным в крушении MH17 летчик совершил самоубийство‍

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Бывший украинский пилот Владислав Волошин, которого подозревали в атаке на Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, покончил с собой. Об этом сообщила полиция Николаевской области.
Отставной военнослужащий совершил попытку суицида у себя дома. Он был госпитализирован, однако умер по дороге в больницу. Родственники летчика рассказали, что погибший последнее время был в подавленном и тревожном состоянии.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".
Подозреваемый в атаке
Имя Волошина присутствует в показаниях украинского военного, который проходит в России свидетелем по делу о малайзийском Boeing. Он говорил, что лайнер мог сбить самолет, который пилотировал Волошин.
В СБУ при этом признают, что Волошин служил в украинской армии, однако утверждают, что в день катастрофы он полетов не совершал.
Впечатлительный человек
Они подчеркивают, что после увольнения из рядов украинской армии, Волошин заявлял о множестве проблем, с которыми сталкиваются летчики: плохое отношение начальства, маленькие зарплаты и отсутствие обмундирования.
Крушение Boeing
Киев сразу возложил вину за катастрофу на ополченцев. Те заявляли, что в их распоряжении нет средств, которые способны сбить самолет на такой высоте.
Международная следственная группа пришла к выводу, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был якобы доставлен из России, а потом перевезен обратно. Россия критиковала следствие за предвзятость, отмечая, что выводы следователей основаны исключительно на информации, полученной от Украины.
Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", предприятия-производителя систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", подтверждают, что Boeing был сбит с территории, которая находилась под контролем украинской армии.