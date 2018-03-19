Пучдемон считает политическую систему Швейцарии наиболее эффективной

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что независимость не является единственным вариантом для Каталонии, и отметил, что политическая система Швейцарии — наиболее эффективна, сообщает издание Mundo.
"Единственная ли возможность независимость? Совсем нет. Есть другие", — приводит издание слова Пучдемона, который находится в Швейцарии. "Возможно, среди этих (других вариантов) швейцарская модель наиболее эффективна и привлекательна", — добавил бывший каталонский лидер.
Швейцария — федеративная республика, разделенная на кантоны и полукантоны. Каждый кантон имеет конституцию, парламент и правительство.
Ранее сообщалось, что Пучдемон намерен в воскресенье прибыть в Швейцарию из Бельгии.
Премьер Испании Мариано Рахой 28 октября распустил парламент и правительство автономного сообщества, ввел прямое правление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые состоялись 21 декабря.
Судебные дела возбуждены в отношении около 30 политиков и бывшего руководства правоохранительных органов Каталонии. Четверо арестованы, бывший глава женералитета Карлес Пучдемон и ряд советников его распущенного правительства скрываются от испанского правосудия в Бельгии.