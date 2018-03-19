Пучдемон считает политическую систему Швейцарии наиболее эффективной

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что независимость не является единственным вариантом для Каталонии, и отметил, что политическая система Швейцарии — наиболее эффективна, сообщает издание Mundo.

"Единственная ли возможность независимость? Совсем нет. Есть другие", — приводит издание слова Пучдемона, который находится в Швейцарии. "Возможно, среди этих (других вариантов) швейцарская модель наиболее эффективна и привлекательна", — добавил бывший каталонский лидер.

Швейцария — федеративная республика, разделенная на кантоны и полукантоны. Каждый кантон имеет конституцию, парламент и правительство.

Ранее сообщалось, что Пучдемон намерен в воскресенье прибыть в Швейцарию из Бельгии.

В Каталонии 1 октября 2017 года состоялся так называемый референдум о независимости, который был признан правительством Испании незаконным и обжалован в Конституционном суде. Позже суд также признал этот референдум незаконным. На основании результатов голосования (более 90% проголосовали "за", явка составила 43%) 27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость.

Премьер Испании Мариано Рахой 28 октября распустил парламент и правительство автономного сообщества, ввел прямое правление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые состоялись 21 декабря.

Судебные дела возбуждены в отношении около 30 политиков и бывшего руководства правоохранительных органов Каталонии. Четверо арестованы, бывший глава женералитета Карлес Пучдемон и ряд советников его распущенного правительства скрываются от испанского правосудия в Бельгии.