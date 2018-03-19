МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Бывший украинский летчик Владислав Волошин, которого обвиняли в атаке на Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, мог покончить с собой из-за финансовых проблем. Об этом пишет издание "Новости N" со ссылкой на близких погибшего.

Источник издания рассказал, что Волошина "угнетали проблемы", связанные с реконструкцией Николаевского аэропорта, где он занимал пост исполняющего обязанности директора. По словам собеседника "Новостей N", в ходе ремонта возникли трудности с финансированием.

Кроме того, издание приводит слова бывших сослуживцев летчика, которые описывают Волошина как "впечатлительного" человека с "повышенным чувством справедливости". Они отмечают, что после увольнения из армии, Волошин говорил о множестве проблем, с которыми сталкиваются украинские летчики: маленькие зарплаты, отсутствие обмундирования и плохое отношение начальства.

Ранее сообщалось, что отставной военнослужащий совершил попытку суицида у себя дома и умер по пути в больницу. Как рассказали полиции родственники пилота, в последнее время Волошин находился в подавленном состоянии.

Фамилия погибшего фигурирует в показаниях украинского военнослужащего, проходящего в России свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing. Он утверждал, что самолет могли сбить со штурмовика, который пилотировал Волошин. В СБУ при этом заявляют, что Волошин служил в украинской армии, однако в день катастрофы полетов не совершал.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.